FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 2010 yılında gerçekleştirilen Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS), 2015 yılında yapılan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakatlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

ALS sınavında soru verildiği ya da soru alındığı, JAMYO mülakatında ise katılan adayların numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt üyelerinin sınavı avantajlı şekilde kazanması sağlandı.

ADAY NUMARASI KODLANDI

ALS sınavında 2 şüpheli, JAMYO mülakatlarında 1 asker mahrem imam ve halen görevde olan sözleşmeli inşaat mühendisi hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem imamın, aday numarasını kodlama bilgisiyle mülakat heyeti üyesi olan subaya ilettiği belirlendi. Diğer şüphelinin ise Jandarma Genel Komutanlığı'nda sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yaptığı ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği ortaya çıktı.

1'İ SİVİL 5 KAMU ÇALIŞANINA OPERASYON

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada, gizli haberleşme uygulaması Bylock kullandıkları tespit edilen 1'i sivil 5 kamu görevlisi olmak üzere 6 kişinin FETÖ/PYD terör örgütü ile irtibata ve iltisaklarına geçtikleri belirlendi.