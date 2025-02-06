CANLI | Başkan Erdoğan 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

Asrın felaketinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem şehitlerini de özel bir törenle anıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir oluruz" temalı törene katıldı. Başkan Erdoğan, tören kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye, Gölbaşı'ndan Kahta'ya Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya'daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.