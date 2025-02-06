Başkan Erdoğan Adıyaman’da: Devleti inşa ve ihya ile gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, "O zor günlerde siyasi menfaat sağlamak amacıyla ‘devlet nerede?’ diyenlere ‘devlet işte burada, halkının yanında’ cevabını çok güçlü biçimde verdik." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN