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Başkan Erdoğan Adıyaman’da: Devleti inşa ve ihya ile gösterdik

Başkan Erdoğan Adıyaman'da: Devleti inşa ve ihya ile gösterdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 16:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, "O zor günlerde siyasi menfaat sağlamak amacıyla ‘devlet nerede?’ diyenlere ‘devlet işte burada, halkının yanında’ cevabını çok güçlü biçimde verdik." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan Adıyaman’da: Devleti inşa ve ihya ile gösterdik
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