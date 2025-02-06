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Başkan Erdoğan 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet-millet tek yürek

Başkan Erdoğan "6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet-millet tek yürek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 18:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Asrın Felaketi'nin 2. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Bir Oluruz” isimli anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Gece gündüz demeden çelik iradeyle çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan 'Siyasi menfaat devşirmeye çalışan 'deprem turistleri'ne devleti konutlarla gösterdik.' dedi. Başkan Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Başkan Erdoğan 'Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz' dedi. 'Bedava ev sözü verip buhar oldular' diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Deprem bölgesinin yolunu çoktan unuttular' ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet-millet tek yürek
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