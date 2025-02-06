Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Bedava ev sözü verdiler sonra da buhar olup uçtular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyanlardanız. Muhalefetin hafsalasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki gün buralara gelip konuşmakla olmaz. Sürekli eleştirerek sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez." ifadelerini kullandı.

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