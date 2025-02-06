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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 06:41
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, 'İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6 ŞUBAT MESAJI

"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

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