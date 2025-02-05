Asrın felaketinin 2. yılı! Acısı hala ilk günkü gibi: Türkiye deprem şehitlerini anıyor
6 Şubat 2023'te Türkiye karanlık bir sabaha uyandı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. 7 ildeki felakette 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinde 11 il ve 124 ilçede ağır yıkımlara neden oldu. Deprem sonrası devlet ve millet el ele yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor ancak felaketin izi hala yüreğimizde... Türkiye'nin dört bir yanında ise depremde kaybettiğimiz canlarımız için törenler, programlar düzenleniyor ve dualar ediliyor...
Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.
53 BİNİ AŞKIN CANIMIZI KAYBETTİK!
Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi. Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Felaketin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında deprem şehitleri için anma törenleri düzenlenirken bir yandan dualar ediliyor bir yandan da Kur'an-ı Kerim'ler okunuyor.
ACILI BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER: OCAĞIMIZA ATEŞ DÜŞTÜ
Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde afette yakınlarını kaybedenler kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. 15 yaşındaki kızını ve tayini memleketi Kahramanmaraş'a çıkan öğretmen yeğeninin ise göreve başlayamadan depremde hayatını kaybettiğini anlatan baba Ahmet Tıraş gözyaşı döktü.
MEZARLARI BAŞINDA GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılı geride kaldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler de afetin yıl dönümüne mezarlıkta girdi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde deprem şehitlerinin bulunduğu Kapıçam Mezarlığı'na da gelen vatandaşlarda dua ederek göz yaşı döktü. Depremzedelerden Ahmet Tıraş; 15 yaşındaki kızı, yeğeni ve yengesini kaybettiğini, ağabeyinin de yaralı kurtulup engelli kaldığını söyledi.
KIZI VE YEĞENİNİ KAYBEDEN BABA YÜREK DAĞLADI
Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.
"ATAMASI YAPILDI AMA GÖREVE BAŞLAMADAN GİTTİ"
Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor" diyerek gözyaşı döktü.
15 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıkayışlı da, deprem şehitliğinde kuzenini ve ilköğretim 8. sınıfa kadar birlikte okuduğu yakın arkadaşının kabrini ilk defa bularak ziyaret ettiğini söyledi.
ALİ ERBAŞ'TAN FELAKETİN YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 ili doğrudan etkileyen, 81 ilin her köşesinde acısının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hüznünü halen hissettiklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Ali Erbaş, şunları kaydetti:
"Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüce Rabb'imiz böylesine derin acıları yaşadığımız afet ve musibetlerden aziz milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize sağlıklı bir ömür diliyor, dayanışma ruhumuzun her daim kuvvetli olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."
A HABER DEPREMİN KALBİNDE!
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kahramanmaraş’ta gözyaşları ve dualarla anılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, yakınlarını kaybeden ailelerin hüzün ve özlem dolu anlarını görüntüledi.
EBRAR SİTESİ'NDE HÜZÜNLÜ YIL DÖNÜMÜ: YAVRULARIMI BURADA KAYBETTİM
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin "kara" simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Acı günü yad etmeye gelen depremzedeler ve yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlar, acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.
"5 SANİYEDE YIKILDIK AMA ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi.
Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor. Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.
Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.
"BOYANMIŞ SÜSLENMİŞ AMA YAVRULARIM YOK"
12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, "Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok."
FELAKETİN BOYUTU TELSİZLERE YANSIDI
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.
"İKİ KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ DURUMDA, TAMAM"
'6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ yüreğimizde. Hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz' notuyla paylaşılan klipte, saat 04.17'de yapılan ilk anons yer aldı. Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte "İki katlı bina çökmüş durumda, tamam', 'Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok', 'Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler" anons kayıtları paylaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü, deprem sonrası anonslara yansıyan konuşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden oluşan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kimliğinde manevi olarak uzun yıllar yer edeceğini dile getirdi. Depremin sosyolojik anlamda da etkilerinin olduğuna değinen Köksal, "Geçtiğimiz yıl ve bu yılda da depremin ilk gününde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri olarak tüm deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinin tamamında programlar düzenliyoruz, vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manevi anlamda birbirimize destek olmak istiyoruz." dedi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek, 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.
Depremlerin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için iki yıldır çaba sarf edildiğini belirten Ünlüer, şöyle konuştu:
"Geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür şehrimizi büyük oranda ayağa kaldırdık ve yaklaşık 74 bin kalıcı konutumuzun 34 bin 600'ünü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. İnşallah bu gece vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onlarla beraber hem mezarlıkta hem diğer noktalarda hasbihal ederek acılarını bir nebze de olsun dindirmeye çalışacağız."
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin küllerinden yeniden doğduğunu, yeni bir şehrin inşa edildiğini vurguladı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU DUALAR EDİLDİ
6 Şubat'ın hüznünün, Kahramanmaraş'da yeniden yaşandığını dile getiren Görgel, şehrin farklı noktalarında anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti. Programa, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, depremde yakınlarını kaybedenler, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
DEPREMİN KALBİNDE MEZARLIĞA AKIN ETTİLER
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret etti.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN FELAKETİN YILDÖNÜMÜ MESAJI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından deprem felaketine ilişkin bir mesj paylaştı. Mesajda şiu ifadeler yer aldı:
"Biz, aynı sofrada ekmeğini paylaşan, aynı bayrak altında geleceğini kuran büyük bir aileyiz. Acılarımızı paylaşarak azalttık, umutlarımızı büyüterek çoğalttık. #AsrınBirlikteliği ile omuz omuza verdik, yaralarımızı sardık ve hep birlikte yeniden ayağa kalktık.
Türkiye bir kez daha gösterdi ki; biz dayanışmayız, biz umuduz, biz Türkiye’yiz! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kere daha rahmet ve dua ile anıyorum."
ETKİNLİKLERİN RESMİ SEMBOLÜ "ANADOLU KARANFİLİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla, devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyen "Anadolu Karanfili"ni, anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak belirledi.
UMUDU, SEVGİYİ VE DAYANIŞMAYI SİMGELİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet el birliğiyle asrın inşa seferberliği başlatıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, deprem bölgesi için umut, dayanışma, birlik ve beraberliği simgeleyen özel bir sembol olarak "Anadolu Karanfili" belirlendi.
Anadolu Karanfili, milletin ve devletin, depremden etkilenen 11 ile verdiği güçlü desteği, umudu, sevgiyi ve dayanışmayı simgeliyor.
Bu kapsamda Anadolu Karanfili, yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Bakanlık ev sahipliğinde Adıyaman'da düzenlenecek "Bir Oluruz" temalı anma töreninde kullanılacak.
Depremde hayatını kaybedenler, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı, yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak. Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili'ni taşıyacak.
3 İLİN VALİSİNDEN FELAKETİN 2. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Hatay, Adana ve Osmaniye valilileri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE"
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, acıların ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Yaşanan felakette, aziz milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü örneklerinden birini sergilemesine vesile olduğunu ifade eden Masatlı, mesajında şunlara yer verdi:
"Kadim şehrimizin yeniden ihya, inşa ve imarında elbette zaman, sabır ve mücadele gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreçte de yine en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir ki bu dayanışma ancak ve ancak seciyesi yüksek milletimizin şiarıdır. Yine bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetindeki güçlü devletimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren depremlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla geçici barınmadan iaşeye, konutlardan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, kültürden sosyal hizmetlere, sosyal yaşamdan çevreye kadar hayatın her yönünü kapsayan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu bölgemizde yürütmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz hummalı çalışmalarımızla 2 yıla sığması imkansız işleri başarmanın mutluluğu ve huzurunu hep birlikte yaşamaktayız."
Masatlı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla her bir vatandaşın iyi olma haline katkı sağlayacak faaliyetleri eş zamanlı olarak şehrin her noktasında yürüttüklerini vurguladı.
ADANA
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatandaşın yaralandığını anımsattı. Depremden etkilenen iller arasındaki Adana'da da 13 binanın yıkıldığını, 687 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 1627 vatandaşın da yaralandığını belirten Köşger, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.
Köşger, depremlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıklar, AFAD, jandarma, UMKE, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadığını ifade ederek, "Milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiş, o zorlu süreçte Adana'mız da depremde sağlık üssü olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmıştır. Zor zamanlarımızda Adana'mızın ve depremi yaşamış şehirlerimizin yanında olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte siliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Adana'da şu ana kadar 6 bin 817 konut ve iş yerinin teslim edildiği bilgisini veren Köşger, şunları kaydetti:
"11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilecek olup hak sahibi olan vatandaşlarımızın konut yapım süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Bu süreçte bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, ona karşı dirençli yapılar inşa etmek ve toplumda bilinç oluşturacak eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmek hayati önem taşımaktadır. Doğal bir afet olan depremin büyük bir felakete dönüşmesini önlemek için doğayla uyumlu, bilimsel veriler ışığında planlanmış şehirler kurmalı ve gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde hayata geçirmeliyiz."
OSMANİYE
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da mesajında, deprem sonrası devletin ve milletin tüm gücüyle deprem bölgesinin yardımına koştuğunu belirtti.
Devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin seferberlik ruhuyla 11 ildeki depremzedelerin yardımına koştuğunu aktaran Yılmaz, şunları paylaştı:
"Devletimiz ve aziz milletimiz her sıkıntının üstesinden gelebilecek irade ve güce sahiptir. 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte silmeye devam ediyoruz. Bu süreçte yakın ilgi ve alakalarını esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aziz milletimize, bakanlarımıza, bizlere destek veren sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum."
ALİYEV'DEN TÜRKİYE'YE MESAJ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 2'nci yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 yıl önce yaşanan felaketle ilgili Türkiye'nin acısını paylaştıklarının ve her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türkiye'nin yanında olduklarının belirtti. Aliyev, "Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyor, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.
Deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın kardeş Türkiye için seferber olduğunu, elinden gelen her türlü yardım ve desteği sağlamaktan kaçınmadığını vurgulayan Aliyev, "O zor günlerde tüm Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu" ifadelerini kullandı.
"BİR MİLLET İKİ DEVLET"
Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve kudretli Türkiye devletinin depremin neden olduğu sonuçların giderilmesi, etkilenen bölgeler ve ekonominin canlandırması, insanlara yeni konutlar ve iş imkanları sağlanması amacıyla büyük çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Kardeşlik ve vefa borcumuzun bir gereği olarak Azerbaycan'ın, Kahramanmaraş'ta yürütülen imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak Türkiye ile omuz omuza olmasından büyük gurur ve onur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'Bir millet, iki devlet' ilkesinden hareket eden Türkiye ile Azerbaycan'ın hem iyi hem de zor günde birbirlerine destek vererek kardeşlik ve dayanışmalarını kanıtladıklarını aktaran Aliyev, "Bu her zaman böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir. Birbirine kopmaz bağlarla bağlı olan halklarımızın iradesi sayesinde zamanın sınavından geçmiş olan birliğimizin ve stratejik müttefikliğimizin her daim yaşayacağına, ülkelerimizin refahı ve huzuru için koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ FELAKETİN YIL DÖNÜMÜNDE VATANDAŞLA OLACAK
AK Parti, bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, bölgede vatandaşlarla bir araya geleceğini bildirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, bölgede kapsamlı program gerçekleştirecek.
Bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının deprem bölgesinde yapacağı programlarda, vatandaşlarla birebir temas kurulacak, hane ziyaretleri gerçekleştirilerek.
VATANDAŞ İLE DAYANIŞMA SAHADA GÖSTERİLECEK
Ziyaretler sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın selamları depremzede vatandaşlara iletilecek, afet sonrası yapılan çalışmalar hakkında doğrudan vatandaşların görüşleri alınacak.
Yeni konutlarına kavuşan ailelerle bir araya gelinirken, henüz ev teslimi gerçekleşmeyen vatandaşların talep ve beklentileri dinlenecek. Devletin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacak.
Programlarla birlik ve beraberlik mesajının en güçlü şekilde sahada verilmesi, depremzedelerle doğrudan temas kurularak yaraların birlikte sarılacağının bir kez daha gösterilmesi amaçlanıyor.
Türkiye genelindeki AK Parti milletvekilleri de bu programlara katılım sağlayacak, böylece sadece bölge halkının değil, tüm Türkiye'nin depremzedelerin yanında olduğu mesajı güçlü şekilde verilecek.
AK Parti'nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin içinde, sahada ve vatandaşın yanında olduğunun bu büyük organizasyonla bir kez daha gösterilmesi, depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle, acıların paylaşılarak hafifletilmesi, umutların hep birlikte yeşertilmesi hedefleniyor.
YIKILAN BİNALARIN ENKAZLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYDETTİ!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binaları kaydeden bir vatandaş, yaşadığı acıyı ağlayarak cep telefonu ile görüntüledi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı.
YÜREK DAĞLAYAN ANLAR
Depremin ardından günün aydınlanması ile birlikte depremin yol açtığı tahribatı ve yıkılan binaları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, yaşadığı acıyı gözyaşları ile kaydetti. Bu anlarda vatandaşın yaşadığı acı yürekleri dağladı.
Enkazların arasında yakınlarını arayan vatandaşların da bulunduğu görüntülerde binaların kağıt gibi yıkıldığı görülüyor.
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