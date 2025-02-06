Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

06 Şubat 2025, Perşembe
Asrın felaketinin ikinci yılı! Acılar ilk günkü gibi taze | İşte A Haber ekranlarına yansıyan mucize kurtuluşlar...
Takvim yaprakları 6 Şubat 2023 tarihlerini gösteriyordu. Saat 04.17'de Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ilde yıkıma neden olan bu depremlerde binlerce canımızı kaybettik. O kara gecede A Haber ekipleri de günlerce sıcak gelişmeleri bölgeden takip etti. Canlı yayında enkaz altında kalan vatandaşlarımız ise işte böyle kurtuldu...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:50