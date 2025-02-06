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Asrın felaketinin ikinci yılı! Acılar ilk günkü gibi taze | İşte A Haber ekranlarına yansıyan mucize kurtuluşlar...

Takvim yaprakları 6 Şubat 2023 tarihlerini gösteriyordu. Saat 04.17'de Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ilde yıkıma neden olan bu depremlerde binlerce canımızı kaybettik. O kara gecede A Haber ekipleri de günlerce sıcak gelişmeleri bölgeden takip etti. Canlı yayında enkaz altında kalan vatandaşlarımız ise işte böyle kurtuldu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:50
Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

O kara gecede A Haber ekipleri de o günlerce sıcak gelişmeleri bölgeden takip etti. Canlı yayında enkaz altında kalan vatandaşlarımız böyle kurtuldu...

Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

11 SAAT SONRA KURTARILDILAR

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden son gelişmeleri aktardı.Enkazdan çocuklarını kurtaran bir vatandaş yaşadığı korkunç anları anlattı.

Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

İşte o açıklamalardan satır başları: Bina yan yattı. Önce eşimi sonra 2 yaşında bebeğim var ona ulaştım.En son 10 yaşındaki çocuğuma ulaşamadım. Onu buldum onu bulduktan sonra 2 arkadaş kendi imkanlarımızla bir küçük kuyu gibi bir yer açtık çocuğu oradan çıkardık. Şükür sağlık durumları iyi ama kırıklar var. Buradaki hastane yıkıldığı için kendi imkanlarımızla Adana'ya hastaneye götürdük. 6'ncı katta cam balkonlu olan yer teras kat orada bir yaşlı teyzeyle yaşlı komşumuz vardı onları çıkardık. 5'inci katta oğlu oturuyordu onlar çıktı.

Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

A HABER CANLI YAYININDA ENKAZDAN SESLER YÜKSELDİ

A HABER MUHABİRİ SESLENDİ! ENKAZ ALTINDAN SESLER YÜKSELDİ: YARDIM EDİN

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok şehirde hissedilirken Malatya'da pek çok ev yıkıldı. Deprem bölgesinde yayın yapan A Haber muhabiri canlı yayında enkaz altındakilere seslendi. Enkaz altından "Yardım edin" sesi yükseldi.

Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

A HABER CANLI YAYININDA KURTARILMA ANI

A Haber ekipleri deprem bölgelerinde haber nöbetini günlerce sürdürmüştü. Osmaniye'de bir kişinin kurtarılma anı böyle görüntülendi.

Asrın felaketinin ikinci yılı! Acılar ilk günkü gibi taze.... Saatler sonra gelen mucizevi kurtuluşlar A Haber ekranlarına yansımıştı

CANLI YAYINDA DEPREM ANI!

CANLI YAYINDA DEPREM ANI

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların olduğu bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı.