Asrın felaketinin ikinci yılı! Enkaz altından böyle kurtulmuşlardı

İşte o açıklamalardan satır başları: Bina yan yattı. Önce eşimi sonra 2 yaşında bebeğim var ona ulaştım.En son 10 yaşındaki çocuğuma ulaşamadım. Onu buldum onu bulduktan sonra 2 arkadaş kendi imkanlarımızla bir küçük kuyu gibi bir yer açtık çocuğu oradan çıkardık. Şükür sağlık durumları iyi ama kırıklar var. Buradaki hastane yıkıldığı için kendi imkanlarımızla Adana'ya hastaneye götürdük. 6'ncı katta cam balkonlu olan yer teras kat orada bir yaşlı teyzeyle yaşlı komşumuz vardı onları çıkardık. 5'inci katta oğlu oturuyordu onlar çıktı.