05 Şubat 2025, Çarşamba
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Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 23:13
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Emine Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne ilişkin paylaşım: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu davaya gönül veren, inançla ve kararlılıkla yol alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."
Emine Erdoğan, paylaşımında, kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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Emine Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne ilişkin paylaşım: Hayırlara vesile olmasını diliyorum Emine Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne ilişkin paylaşım: Hayırlara vesile olmasını diliyorum Emine Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne ilişkin paylaşım: Hayırlara vesile olmasını diliyorum
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