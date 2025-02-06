Başkan Erdoğan "6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet-millet tek yürek | Yıl sonuna 453 bin konut teslimi | Çiftçilere hibe desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Asrın Felaketi'nin 2. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Bir Oluruz” isimli anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Gece gündüz demeden çelik iradeyle çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan 'Siyasi menfaat devşirmeye çalışan 'deprem turistleri'ne devleti konutlarla gösterdik.' dedi. Başkan Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Başkan Erdoğan 'Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz' dedi. 'Bedava ev sözü verip buhar oldular' diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Deprem bölgesinin yolunu çoktan unuttular' ifadelerini kullandı.
Asrın felaketinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem şehitlerini de özel bir törenle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da düzenlenen "Bir oluruz" temalı törene katıldı. Başkan Erdoğan, tören kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, yüreklerde büyük yaralar açan, milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde olduklarını belirtti.
6 Şubat asrın felaketinde yitirdikleri 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha suresini okudu.
Deprem şehitlerinin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını, aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum." diye konuştu.
"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, AZİMLE ÇALIŞTIK"
Başkan Erdoğan, bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalplerde hissettiklerini hem de devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen sarsıntıların, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık."
"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ"
Başkan Erdoğan, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdiğini dile getirdi.
'DEVLET İŞTE BURADA HALKININ YANINDA'
Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, işçilerin, mühendislerin, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek tek bilek olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizde gösterdik.
Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Devleti, teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin, gülüşleriyle ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb'ime bugün bir kez daha hamdediyorum."
252 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM EDECEĞİZ
Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan "Bize ne yaptınız?" diye soranlara özetle bazı rakamları hatırlatmak istediğini ifade eden Erdoğan, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yıllar alırken sadece birkaç ayda konutları yükseltmeye başladıklarını belirtti.
İki hafta önce 24 Ocak'ta, 201 bininci yuvanın anahtarlarını Malatya'da hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." diye konuştu.
"Deprem bölgemizin tamamında uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğunun yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu hatırlatıp, depremden etkilenen şehirlerde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımının gerçekleştirildiğini kaydetti.
"SAĞLIK TESİSLERİNE EK OLARAK 34 SAHRA HASTANESİ KURDUK"
Deprem bölgesindeki hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve belediyelerle olağanüstü bir çaba gösterildiğini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanlığının deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladığını aktardı.
Erdoğan, bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak, 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurulduğunu söyledi.
Sağlık alanında bölgede 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşasının ise devam ettiğini ifade eden Erdoğan, bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterle sağlık hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.
Erdoğan, 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin projelerinin tamamlandığını hatırlatarak, yıl içinde de ihalelerinin yapılacağını bildirdi.
"BÖLGEDE 697 YENİ MAHKEME KURARAK İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK"
Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, 1000'e yakını hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personelin deprem şehirlerinde görevlendirildiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor." şeklinde konuştu.
Depremden etkilenen illerde 6 Şubat öncesi eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul ve 3 bin 119 dersliğin de güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız."
ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ
Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.
Biz devlet bölgesini yıl dönümlerinde hatırlayan, laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız. İhya ve inşa çalışmalarını başarı ile yürütüyoruz. Muhalefetin de belediyelerinde reklama ayırdığı bütçeyi deprem bölgesine ayırarak çalışmalarımıza katkı sunmasını bekliyoruz. Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez.
"MUHALEFET EV SÖZÜ VERİP BUHAR OLDU"
Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip bedava ev sözü verip sonra buhar oldu. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu. Biz ise ilk günden beri elimizi çekmedik. Bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarının ardından hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.