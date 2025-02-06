Mısır-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı paneli!

Başkent Kahire'de 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapsamında yapılan panele, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eski Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye ile Mısır arasındaki farklı alanlardaki ilişkilerin son 100 yılda gösterdiği gelişim, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği fırsatları, Türkiye'nin bölgesel ve küresel rolü ile bölgenin karşı karşıya olduğu sıkıntılar ele alındı.

Panelde konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "İki ülkenin tarihi arasında güçlü bir bağ vardır ve halkları yüzyıllar boyunca aynı devletin çatısı altında yaşamıştır." dedi.

Şen, on binlerce Türk vatandaşının Arap kökenli olduğu gibi, on binlerce Mısırlının da Türk kökenli olduğunu belirterek, bunun iki halk arasındaki güçlü bağları gösterdiğini vurguladı.

Mısır'ın üniversitelerinde en çok Türk dili ve edebiyatı bölümleri bulunan ülke olduğuna işaret eden Şen, Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsünün en fazla Türkçe öğrenme talebi alan merkezleri olduğunu ifade etti. Şen, bunun Mısır halkının Türk kültürüne olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.