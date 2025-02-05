TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Trump’a tepki: Gazze kıyamete kadar Filistin’in bir parçası olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Ümit ediyoruz ki, toprak bütünlüğü temin edilmiş, güçlü bir şekilde yoluna devam eden Suriye, aynı zamanda terör örgütlerinin yuvası olmaktan da en kısa süre içerisinde kurtarılacaktır.' dedi. Öte yandan Kurtulmuş, '(Trump'ın Gazze planı) Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir.' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Birinci Meclis Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kararının verildiği Birinci Meclis'te gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, gençliğin yetişmesinde emekleri olan ve bu kampların düzenlenmesine katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.
Birinci Meclis binasının, bir asır önceki önemini anlatan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanları minnet ve şükranla andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etme ve gelecek nesillere bırakma görevinin gençlerde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Büyük hedeflere sahip olmak gerektiği gibi, o büyük hedeflerin gerektirdiği kişisel vasıflara da sahip olmamız lazım. Başta milli ve manevi değerlerimize bağlı olmak, bireysel ahlak ve fazileti en iyi şekilde yaşamak olmak üzere kendimizi, ülkemizi, medeniyetimizi ve insanlığı tanımak için hangi bilgilere ihtiyacımız varsa o bilgileri en güzel şekilde kullanabilen gençler olarak yetişmemiz lazım." diye konuştu.
Numan Kurtulmuş, büyük hedefleri gerçekleştirmek açısından gençlere güvendiklerini belirterek, "Siz gençlerin, donanımlı bir şekilde ve istikamet üzerinde, milli menfaatlerimizi koruyacak, hedefleri gerçekleştirecek önemli bir nesli oluşturduğunuzun farkındayız. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da elimizdeki bütün imkanlarla sizlerin daha iyi yetişmeniz, daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmanız için de var gücümüzle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN ÜLKENİN ÇOCUKLARI, DİPLOMASİYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK ZORUNDADIR"
Meclis Başkanı Kurtulmuş, diplomasinin, insanlık tarihi kadar eski ve kadim bir meslek ve sanat olduğunu dile getirerek, diplomasinin hem barışı kurmayı başardığına hem de savaşı başlatma kabiliyetine sahip olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin, asırlardır biriktirdiği diplomasi alanındaki, dış politikayı yönetebilme alanındaki beceri ve tecrübelerini, daha ileri noktalara götürmek ve güçlü bir şekilde diplomasiyi kuvvetlendirmek zorunda olduklarını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın belki de en büyük kargaşalardan geçtiği dönemlerinden birisindeyiz. Bu dönem içerisinde, dünyanın her yerinde her gün yeni bir olay, her gün bir gelişmeyle karşı karşıya kalacağız. Diyebiliriz ki dünyanın çivisi çıkmış, dünyanın dengesi bozulmuş, dünya daha fazla çatışmalara, tartışmalara maruz kalan bir yer haline gelmiştir. Onun için özellikle Türkiye gibi büyük hedefleri, büyük birikimleri olan ülkenin çocukları, diplomasiyi en iyi şekilde kullanmak, en güçlü şekilde diplomasinin imkanlarından istifade etmek zorundadır."
GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN 4 TEMEL MESELE
TBMM Başkanı Kurtulmuş, diplomasinin, sadece bir tek alana tahsis edilen bir konu olmadığını; parlamento, spor, enerji gibi birçok alanda diplomasinin uygulandığı bir dönemde olunduğunu belirtti.
Güçlü bir diplomasinin oluşturulabilmesi için 4 temel mesele bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, iyi bir diplomasinin oluşturulabilmesi için "hikmetle hareket edilmesi"nin şart olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, ayrıca iyi bir diplomasi için "müzakere"yi de "olmazsa olmaz bir konu" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:
"Diplomasi, aslında çok farklı fikirlerde olan insanların, çok farklı kanaatlere sahip olan insanların konuşarak, farklılıklarını ortaya koyarak, en çetrefilli konularını dahi bir şekilde müzakere masasına getirerek çözebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Türkiye olarak özellikle son zamanlarda bölgemizde yaşanan bütün sorunlara ve küresel ölçekte yaşanan bütün geniş çatışmalara, gerilimlere karşı ortaya koyduğumuz en önemli şey, müzakere masasını açık tutmaktır. Bütün ilgili taraflara da tavsiyemiz, müzakere ederek sorunların çözümünü temin etmektir. Her fikir ayrılığı silahla çözülmeye çalışılırsa, dünyada insan kalmaz."
Türkiye olarak son yıllarda "Hem masada hem sahada var olabilmek" mottosunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "En zor konuda dahi masada olmak, en zor konuda dahi masayı terk eden taraf olmamak, en zor konuda dahi masadaki muhataplarımızın ne söylediğini en iyi şekilde anlamak ve ona göre adım atmak zorundayız." dedi.
Kurtulmuş, "kudret"in de iyi bir diplomasi için şart olduğunu belirterek, "Artık dış politika ve diplomasi meselesi sadece diplomatların yapacağı bir mesele olmanın çok ötesine geçmiş, dış politika ve diplomasi aynı zamanda ülkenin savunmasının da bir parçası haline gelmiştir. Yani güçlü bir orduya, güçlü bir demokrasiye, halkın birliğinin ve beraberliğinin tam manasıyla mükemmel olduğu bir ortama sahipseniz söylediğiniz sözün de tesiri çok fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"İtimat"ın da önem taşıdığını söyleyen Kurtulmuş, "Sözü söyleyenin sözüne itimat edilmezse, ne söylerseniz, sözün bir kıymeti yoktur. Bizim milletimizin en önemli özelliklerinden birisi, tarih boyunca söylediği her sözü yerine getirmiş olmasıdır. Biz hiçbir zaman bir tarafa başka, diğer tarafa başka konuşmadık. Bugünün dünyasında, Türkiye'nin birçok, birbirine rakip, hatta düşman ülkeler tarafından takdirle takip edilmesinin temel gerekçelerinden birisi sözüne itimat edilmesidir." diye konuştu.
Numan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin her iki tarafa da aynı şeyi söylediğini, Filistin meselesinde de her platformda aynı şeyi, en doğru bildikleri şekilde söylediklerini dile getirdi.
"SURİYE VE BÖLGEYLE İLGİLİ MESELELERDE SURİYELİLERİN YENİ YÖNETİMİYLE NEREDEYSE TAM BİR MUTABAKAT İÇERİSİNDEYİZ"
Suriye'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinden sonra basın toplantısında ortaya konulduğu gibi, Suriye ve bölgeyle ilgili meselelerde Suriyelilerin yeni yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak neredeyse tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ümidimiz ve beklentimiz, Suriye'nin yeni yönetiminin en kısa süre içerisinde kapsayıcı, bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği, bir Suriye yönetiminin inşa edilmesidir." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğünün bundan sonra da önemli olacağını belirterek, "Türkiye ve Suriye'nin yeni yönetimi, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Ümit ediyoruz ki, toprak bütünlüğü temin edilmiş, güçlü bir şekilde yoluna devam eden Suriye, aynı zamanda terör örgütlerinin yuvası olmaktan da en kısa süre içerisinde kurtarılacaktır. Suriye'nin milli ordusunun dışında hiçbir silahlı grubun olmaması gerektiği kanaatindeyiz ve öyle görünüyor ki bu gerçekleştirilecektir." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölge ülkelerinin tamamının iradesiz, parçalanmış, küçük devletler halinde bölünmesi senaryosunun hala devam ettiğini dile getirerek, bu senaryoyu Türkiye olarak bozacaklarını ve bu senaryonun uygulanmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
"BUNDAN SONRA HİÇBİR ŞEY, İSRAİL İÇİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere 1,5 yıldır Filistin topraklarında sürdürdüğü büyük insanlık suçunu ve soykırımı güçlü ülkeleri arkasına alıp devam ettirdiğini belirterek, bunu asla kabul etmediklerini söyledi.
İsrail'in, bir hafta içerisinde alacağını zannettiği Gazze'yi, 1,5 yıldır alamamakla birlikte büyük bir askeri yenilginin içine düştüğünü vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bundan daha önemlisi, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan sokağa çıkarak Netanyahu ve çetesinin ortaya koyduğu katliamları, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımı lanetlemiş, dünyanın her yerinde insanlık cephesi varlığını, gücünü ortaya koymuştur. İnsanlık cephesinin ortaya koyduğu bu güç, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde de Netanyahu ve çetesi aleyhinde alınan sonuçlarda büyük etkisi olmuştur.
Çok açık söylüyorum. Hem Filistin davası için hem İsrail için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bakmayın yüksek perdeden konuştuklarına. Bundan sonra hiçbir şey, İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra Filistin davası daha fazla destekçi bulacak, Filistin davası daha güçlü bir şekilde uluslararası alanda temsil edilecektir. Görüşme yaptıklarımız hep şunu söylüyor: 'Artık iki devletli bir çözümden başka hiçbir yol kalmamıştır. Bu bölgede tam manasıyla özgür, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır ve bütün dünya bunu tanıyacaktır.'"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin,"Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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