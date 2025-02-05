Bakan Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki! "201 bin konutun maketini bile yapamazlar"

(Foto: AA)

Yapılan çalışmaları görmezden gelmenin insafsızlık olduğunu belirten Kurum, "Buradaki yapılanları görmemek en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Kendileri 201 bin konutun maketini bile yapamazlar" ifadeleriyle Özel'e yanıt verdi.

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yönelik soruya şöyle cevap verdi: Öyle 6 Şubat'tan 6 Şubat'a uğramak yok. Ben göreve geldiğimden beri her hafta buradayım. Burada fotoğraf çektirerek deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin derdine derman olamazsınız. Geleceksiniz alın teri dökeceksiniz. Çalışacaksınız, algı değil iş yapacaksınız. Laf değil eser vereceksiniz. Ben burada bu ifadeleri hayretle karşılıyorum. Gelsinler 11 ilde yapılan binalara baksınlar. Hatırlayın deprem esnasında, sonrasında millete bedava konut yapacağız sözü verdiler. Ne oldu? Bugün muhalefet partilerinin yönettiği bir belediye bir tane konut yaptı mı? Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı, yine hamaset siyaseti. Kendi iç çekişmelerinden gündemi başka noktalara çekebilmek adına aynı siyasi anlayışı 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Bizi eleştirenler bırak temel atmayı, emin olun kısa sürede 201 bin konutun maketini bile yapamazlar. Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, gelsin parti içi çekişmelerini bir kenara bıraksın. İnşallah Sayın Özel de emeği, alın terini takdir etmeyi öğrenir. Muhalefet dönsün aynaya bir baksın. Aslında orada net bir şekilde görecek, aldığı belediyelerde seçim meydanlarında millete verdiği sözleri yapmayan bir kişinin fotoğrafını.

(FOTO: AA )

"25 YILDIR YÖNETTİĞİNİZ BELEDİYELERDE BİR ÇAMURU BİLE TEMİZLEYEMEDİNİZ"

Bakan Kurum, muhalefetin "20 yıldır siz yönetiyorsunuz" eleştirileri ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: Biz hamaset siyaseti hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman algı siyaseti yapmadık. Şimdi dönüp dönüp 'Efendim, yok 20 yıldır siz yönetiyorsunuz' diyorlar. 25 yıldır biz yönetiyoruz, evet. Ama biz 25 yıldır gece gündüz, bu millet bizden ne bekliyorsa onu yapıyoruz. Okuluyla, sanayisiyle, altyapısıyla, konutuyla her türlü şehri kalkındıracak gayri safi yurtiçi hasılayı arttıracak adımları atıyoruz. Peki siz 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde daha bir çamuru bile temizleyemediniz. Beni eleştirebilirsin ama aynaya bakın. Beni eleştir ama kendin de yap. Ya bu belediye başkanının asli sorumluluğu değil mi? Ama tek dertleri ikbal.