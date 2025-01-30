Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Sevincimiz katlanıyor

"MALATYA'MIZ 20-30 SENEDE AYAĞA KALKMAZ DEDİM.."

Hak sahibi Yaşar Bentli de "Deprem çok büyüktü. Duvarlar üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. 'Kıyamet bu olsa gerek diye düşündüm.' 'Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz' dedim" diye konuştu. Ayşehan Öge ise, "Bir sene doldu ve evler teslim edildi. Hem de en güzelinden, en iyisinden. Eve girdiğimde gördüm ki, gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Bunu hiç beklemezdim. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu. Depremin korkusu tabi ki içimizde ama ev yıkılacak ya da bir şey olacak diye asla korkmadım. Öyle bir endişem olmadı" dedi.

"DEPREMDEN SONRA HERKES TOKİ'YE YÖNELDİ"

Hak sahibi Sevda Aksoy da afetzedelere verilen evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını ifade ederek, "Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun; çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. 'Söz değil icraat var' diyorlar ya, gerçekten de öyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında" ifadelerini kullandı.