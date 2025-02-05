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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 19:48 Güncelleme: 05.02.2025 20:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. 'Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.' diyen Özel, 'Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a 'slogan' tartışması üzerinden tepki göstererek, "Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah'ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." skandal ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz." diyen Özel, "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.

Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.

Özgür Özel'in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cunhurbaşkanımıza "şiir bilmez" demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

Sn Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes'in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu
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