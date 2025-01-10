Kahramanmaraşlı depremzededen Bakan Kurum'a gülümseten sözler! "Deprem bölgesinin Kara Murat’ı”

Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarası sarılmaya devam ediyor.
Birçok binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen geldiği Kahramanmaraş'ta inşaatlar hızla sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerinde ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, "Asfalt bu tip bölgelerin dokusunu bozuyor. Dokuya uygun, kilitli parke taşlarıyla yolları yapalım. Çocuklar için ahşap malzemelerle güzel parklar yapalım" dedi.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki köy evlerinin şubat ayına kadar teslim edilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Bakan Kurum, "Burası artık köyün ötesine geçmiş. Köye gelirken gördük. Burası böyle ağaçların, çamların içinde, çok güzel bir mesire alanı, örnek bir köy olacak. Kahramanmaraş'ın da bir cazibe noktası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde 195 köy evi yapıldı. Bakan Kurum, ardından şehir merkezinde yapımına başlanılan valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.