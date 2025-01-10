Kahramanmaraşlı depremzededen Bakan Kurum'a gülümseten sözler! "Deprem bölgesinin Kara Murat’ı”

Güzelyurt Mahallesi'ndeki köy evlerinin şubat ayına kadar teslim edilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Bakan Kurum, "Burası artık köyün ötesine geçmiş. Köye gelirken gördük. Burası böyle ağaçların, çamların içinde, çok güzel bir mesire alanı, örnek bir köy olacak. Kahramanmaraş'ın da bir cazibe noktası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.