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Kahramanmaraşlı depremzededen Bakan Kurum'a gülümseten sözler! "Deprem bölgesinin Kara Murat’ı”

6 Şubat 2023 tarihindeki "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen çifte depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. O esnada vatandaşlar tarafından yoğun ilgi karşılanan Murat Kurum, depremzedelerin taleplerini dinlerken sıcak görüntüler yaşandı. Bakan Kurum'a bir vatandaş, "Bu konuyu çözerse deprem bölgesinin Kara Murat'ı çözer diyorlar" sözleri tebessüm ettirdi. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 20:08
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Kahramanmaraşlı depremzededen Bakan Kurum’a gülümseten sözler! Deprem bölgesinin Kara Murat’ı
"DEPREM BÖLGESİNİN KARA MURAT'I!"

Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarası sarılmaya devam ediyor.

Birçok binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen geldiği Kahramanmaraş'ta inşaatlar hızla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerinde ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, "Asfalt bu tip bölgelerin dokusunu bozuyor. Dokuya uygun, kilitli parke taşlarıyla yolları yapalım. Çocuklar için ahşap malzemelerle güzel parklar yapalım" dedi.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki köy evlerinin şubat ayına kadar teslim edilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Bakan Kurum, "Burası artık köyün ötesine geçmiş. Köye gelirken gördük. Burası böyle ağaçların, çamların içinde, çok güzel bir mesire alanı, örnek bir köy olacak. Kahramanmaraş'ın da bir cazibe noktası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde 195 köy evi yapıldı. Bakan Kurum, ardından şehir merkezinde yapımına başlanılan valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlar Bakan Kurum'a büyük ilgi gösterirken taleplerini dile getiren bir vatandaşın "Bu konuyu çözerse deprem bölgesinin Kara Murat'ı çözer diyorlar" sözleri gülümsetti.

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