Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki: "201 bin konutun maketini bile yapamazlar!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, “Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı.” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Yapılan çalışmaları görmezden gelmenin insafsızlık olduğunu belirten Kurum, “Buradaki yapılanları görmemek en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Kendileri 201 bin konutun maketini bile yapamazlar!” ifadeleriyle Özel’e yanıt verdi.

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