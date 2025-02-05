05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki: "201 bin konutun maketini bile yapamazlar!"
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki: 201 bin konutun maketini bile yapamazlar!

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki: "201 bin konutun maketini bile yapamazlar!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2025 18:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, “Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı.” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Yapılan çalışmaları görmezden gelmenin insafsızlık olduğunu belirten Kurum, “Buradaki yapılanları görmemek en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Kendileri 201 bin konutun maketini bile yapamazlar!” ifadeleriyle Özel’e yanıt verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki: 201 bin konutun maketini bile yapamazlar!
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki!
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e sert tepki!
Suriye ile önemli kararlar aldık
"Suriye ile önemli kararlar aldık"
Kadına şiddet insanlığa ihanettir
"Kadına şiddet insanlığa ihanettir"
CHP’ye sert eleştiri: İkna odalarını kuranlar sizlerdiniz
CHP’ye sert eleştiri: İkna odalarını kuranlar sizlerdiniz
Millete hizmet davasının neferleriyiz
"Millete hizmet davasının neferleriyiz"
Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanıyor
"Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanıyor"
Depremin vurduğu Nurdağı yeniden doğdu
Depremin vurduğu Nurdağı yeniden doğdu
Adıyaman’da yarın anahtar teslim olacak
"Adıyaman’da yarın anahtar teslim olacak"
ATAK helikopterleri hedefleri böyle vurdu
ATAK helikopterleri hedefleri böyle vurdu
Trump ABD hayali karşıtlığı körükledi!
Trump ABD hayali karşıtlığı körükledi!
Trump’ın Gazze açıklaması kabul edilemez
"Trump’ın Gazze açıklaması kabul edilemez"
Ahmed Şara ziyaretinin perde arkası!
Ahmed Şara ziyaretinin perde arkası!
Daha Fazla Video Göster