Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan muhalefeti kurultay sürecinde yaşanan gerginlikler nedeniyle eleştirirken 'Biz de yumruklar değil yürekler konuşur' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Bizim kongremizde yumruklar değil yürekler konuşuyor.
Muhalefet kurultayı tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyoruz.
Biz kısa mesafe koşucusu değiliz.
Ben değil biz demeye ısrarla devam edeceğiz.
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