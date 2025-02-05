Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmede, savunma sanayiinde iş birliği ön planda olacak. İki ülke ilişkileri, Almanya’daki Türk toplumu, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'ya gelecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirecek.
SAVUNMA SANAYİİNDEKİ İŞBİRLİĞİ KONULARI ÖN PLANDA OLACAK
Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliği konularının ön planda olacağı belirtiliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, Almanya'daki Türk toplumunun durumu da masaya yatırılacak.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ DE MASADA
Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.