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Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 08:56 Güncelleme: 05.02.2025 09:25
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Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmede, savunma sanayiinde iş birliği ön planda olacak. İki ülke ilişkileri, Almanya’daki Türk toplumu, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'ya gelecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Ankara'ya gelecek (AA)Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Ankara'ya gelecek (AA)

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ İŞBİRLİĞİ KONULARI ÖN PLANDA OLACAK

Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliği konularının ön planda olacağı belirtiliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, Almanya'daki Türk toplumunun durumu da masaya yatırılacak.

STEİNMEİER TÜRKİYE'YE GELİYOR

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ DE MASADA

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek
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