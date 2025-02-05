Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! | Fotoğraf: DHA

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ!

Davada anne Bakiye Yeniçeri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kapalı oturumda yapılacak duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmaya başlaması bekleniyor.