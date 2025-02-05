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Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 10:08
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Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.30'da başlayacak.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Tekirdağ Adliyesi'ne geldi.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! | Fotoğraf: DHASıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! | Fotoğraf: DHA

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ!

Davada anne Bakiye Yeniçeri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kapalı oturumda yapılacak duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmaya başlaması bekleniyor.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! | Fotoğraf: AASıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! | Fotoğraf: AA

BABAANNE TANIK OLARAK DİNLENİLECEK

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te yapılan ilk duruşmada, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan katılan avukatlar, suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın aynı evde birlikte yaşadığı babaannesinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukatlar, babaannenin dinlenmesinde üstün yarar olduğunu belirtti. Bunun üzerine babaannenin ikinci duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması görülecek. İkinci duruşmada babaannenin tanık olarak dinlenilmesi bekleniyor.

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Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma!

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