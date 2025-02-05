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Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir alandı. Mevzuatımızdaki kadına yönelik şiddet suç olarak bile tanımlı değildi. Bunu nitelikli suç haline bizim iktidarımız getirmiştir. Unutmayın, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Hiçbir sözleşmeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde kadınların korunmasını temin ettik. Birçok başlıkta, muhalefetin gündeminde dahi olmayan devrim niteliğinde adımlar attık.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
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