Başkan Erdoğan: Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim kongrelerimizde yumruklar konuşmuyor, yüreklerimiz konuşuyor. Hiçbir kargaşa ve düzensizlik yaşanmıyor. Bir şölen havasında kongrelerimizi yapıyoruz. Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanıyor biz ise yenileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

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