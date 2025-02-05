CHP’ye sert eleştiri! Başkan Erdoğan: İkna odalarını kuranlar sizlerdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri bilmeseler veya bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu. Seçilme hakları kılık kıyafetlerinden dolayı gasp ediliyordu. Başörtülerinden dolayı çalışma hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz, siz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz.” ifadelerini kullandı.

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