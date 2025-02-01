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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okullara yazı! Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası yeni düzenleme

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 13:36 Güncelleme: 01.02.2025 13:40
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okullara yazı! Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası yeni düzenleme

Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'indeki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yürek yakan otel faciasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken bi adım geldi. Bakanlık, Psikososyal Destek Eylem Planı'nı ikinci dönem tüm okullarda hayata geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında aralarında öğrencilerinde bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)

RESMİ YAZI OKULLARA GÖNDERİLDİ

Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.

Bolu Kartalkaya'da yanan otel (AA) Bolu Kartalkaya'da yanan otel (AA)

MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Okullarda, eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca, Bakanlık koordinasyonunda, il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Bolu Kartalkaya'da yanan otel (AA) Bolu Kartalkaya'da yanan otel (AA)

ÖĞRETMENLERE PSİKOEĞİTİM PROGRAMI UYGULANACAK

Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okullara yazı! Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası yeni düzenleme

ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLE DİKKATE ALINACAK

Okulların açılmasıyla öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak.

Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hallerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okullara yazı! Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası yeni düzenleme

Süreç boyunca öğretmenler ve ebeveynler, zorlayıcı yaşam olayları sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilere psikososyal yardım broşürlerinden ulaşabilecek.

Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak.

Ayrıca söz konusu çalışmalarda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılacak.

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