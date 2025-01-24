Grand Kartal Otel’den ölen müşterilere skandal mesaj: Tekrar görüşmek dileğiyle

Grand Kartal Otel yangında hayatını kaybeden vatandaşlara tepki çeken bir mesaj gönderdi (ahaber.com.tr)

Yaşanan skandala yönelik A Haber spikeri Cansın Helvacı önemli değerlendirmelerde bulundu..

A Haber spikeri Cansın Helvacı:

"Biz burada kurallar çerçevesinde yayın yapmaya çalışıyoruz. İnsan bu mesaj karşısında aklını yitirir. Otomatik mesaj olması beni hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir mesajı bu olaydan sonra kimse atamaz. Siz acılar içinde kıvranan insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Siz milletle eğleniyor musunuz? Skandal üzerine skandal.

Piliç kızartması reklamı olan bir TIR gönderiyorsunuz sonra tepki gelince üstünü kapatıyorsunuz. Siz bunları neden düşünmüyor musunuz? Ya sizler görevli olan insanlarsınız. Felaket yaşanmış geceden sabaha 10 saat yangın söndürülmemiş. Ölenlerin yarısı çocuk, tepki gelince TIR'ın üzerindeki reklamı kapattınız. Bizimle dalga geçiyorlar.