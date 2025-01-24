Grand Kartal Otel'den ölen müşterilere skandal mesaj: Tekrar görüşmek dileğiyle
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından otelin müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı tepki topladı. Mesajda, “Tatilinizin güzel geçtiğini umuyoruz, tekrar görüşmek dileğiyle” ifadeleri yer aldı. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki çekerken bir kullanıcı, “Bu bir şaka olmalı, yaşananların ardından hala anket gönderiyorsunuz, inanamıyorum” diyerek durumu eleştirdi. Skandal paylaşım, kamuoyunda infial yarattı. İşte detaylar...
Türkiye geçtiğimiz gün Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu kaybettiği 78 vatandaşının yasını tutarken olaya ilişkin skandal bir gelişme yaşandı.
ÖLEN VATANDAŞLARA MESAJ GÖNDERDİLER!
Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı tepkiye sebep oldu.
"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri 'pes' dedirtti.
"BU BİR ŞAKA OLMALI"
Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan skandala yönelik A Haber spikeri Cansın Helvacı önemli değerlendirmelerde bulundu..
A Haber spikeri Cansın Helvacı:
"Biz burada kurallar çerçevesinde yayın yapmaya çalışıyoruz. İnsan bu mesaj karşısında aklını yitirir. Otomatik mesaj olması beni hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir mesajı bu olaydan sonra kimse atamaz. Siz acılar içinde kıvranan insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Siz milletle eğleniyor musunuz? Skandal üzerine skandal.
Piliç kızartması reklamı olan bir TIR gönderiyorsunuz sonra tepki gelince üstünü kapatıyorsunuz. Siz bunları neden düşünmüyor musunuz? Ya sizler görevli olan insanlarsınız. Felaket yaşanmış geceden sabaha 10 saat yangın söndürülmemiş. Ölenlerin yarısı çocuk, tepki gelince TIR'ın üzerindeki reklamı kapattınız. Bizimle dalga geçiyorlar.
Bu reklamı gören insanlara bir ne açıklayıp ne söyleyebiliriz. Senin otelinde skandal yaşanmış. El vicdan ya insanlığı mı unuttunuz? Böyle bir mesaj gönderilir mi? Birazcık hatırlayın ya. Böyle bir mesaj atılmaz, paylaşılmaz. Bunun otomatik sistem olması beni ilgilendirmez."
NE OLMUŞTU?
Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.