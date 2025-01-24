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Ölüm oteli Grand Kartal Oteli’nde akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz?

Ölüm oteli Grand Kartal Oteli’nde akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 10:00
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acısı hala tazeyken otelin son yaptığı insanların acılarına tuz serpti. Müşterilere bir değerlendirme paylaşımı gönderen otel mesajda "Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Otel olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz” ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında o mesaja isyan etti.
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Ölüm oteli Grand Kartal Oteli’nde akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz?
Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım!
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