Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki faciada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir televizyon programında Bolu'daki yangın faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurarak sürecin devam ettiğini belirtti ve " Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

"HESAP VERECEKLER"

Şuanda elde edilen bir takım deliller olduğunu belirten Bakan Tunç, "Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var. AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. "

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Narin Güran cinayetine ilişkin Bakan Tunç, yargılama sürecinin devam ettiğini, istinaf ve temyiz süreci de olduğunu söyledi.

"Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı." ifadelerini kullanan Bakan Tunç Narin Güran gibi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin sürecin de takip edildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek."