Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı! Faciada CHP’li belediyenin ihmali | Yangın o noktada başlamış

Bolu'nun gözde kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Bolu Belediyesi'nin ihmalleri tartışma konusu oldu. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Kartalkaya yetki alanım değil" açıklamasına karşın, Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce otelin restoranına 'yangın yeterlilik belgesi' verdiği ortaya çıktı.

Bolu İtfaiyesi tarafından hazırlanan resmi rapor, yangının otelin 4. katında bulunan mutfak restoran bölümünde başladığını ortaya koydu. Raporda, yangının çıkış noktasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Ancak bu durum, yangının çok yüksek hararete ve tahribata neden olmasını engelleyememektedir. Yangının çıkış yeri ve seyri yapılan tespitler doğrultusunda açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca, yangının fizik kanunlarına uygun şekilde yukarı yönlü hareket ettiği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, otelin 3. katının yangının başlangıç yeri olmadığı ve sadece yangının sirayet ettiği bir alan olduğu sonucuna ulaşılmıştır."

Raporda, yangının çıkış sebebine ilişkin herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığı belirtilirken, bu konuda bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği ifade edildi.

A HABER'İN ULAŞTIĞI BALO İTFAİYESİNE AİT RAPOR

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE ZORLU KOŞULLAR

Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinin raporuna göre, Grand Kartal Otel, itfaiye ekipleri ulaştığında alevler içinde yanıyordu. Raporda kurtarma çalışmalarının detayları şu şekilde aktarıldı:

"Otel ön cephesinden merdivenli araçlarla 50'den fazla vatandaş, odalarının camlarından tahliye edilmiştir. Arka cepheye giriş karlı yol ve gevşek zemin nedeniyle mümkün olmadığından, bir vatandaş atlama yatağı yardımıyla kurtarılmıştır. Binanın lobi kısmından başlayarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapılmıştır. Odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde bulunan vatandaşların tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangın sırasında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir."

A Haber ekran görüntüsü

CHP'Lİ BELEDİYE İHMAL SUÇLAMALARININ ODAĞINDA

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, Bolu Belediyesi'nin yangından yalnızca 19 gün önce otelin restoranına 'yangın yeterlilik belgesi' verdiği ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluk alanını işaret ederek, "Kartalkaya, Bolu Belediyesi'nin yetki alanında değil" açıklamasında bulundu.

OTELDE KASIT BULUNAMADI, SEBEP BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE KALDI

Otelin ağır tahribata uğraması nedeniyle yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilemediği, olayın detaylarının bilirkişi raporu ile netleşeceği açıklandı. Ancak ilk bulgular, yangının mutfak bölümünde başladığını ve kısa sürede yayıldığını gösteriyor.

YETERSİZ HAZIRLIKLAR ELEŞTİRİLİYOR

Yangın sonrası, otelin yangına karşı yeterli önlemleri alıp almadığı ve Bolu Belediyesi'nin denetim süreçlerindeki yetersizlikler gündeme taşındı. Özellikle yangın yeterlilik belgesinin verilmesi sürecinde gözden kaçan unsurların büyük bir faciaya yol açtığı ileri sürüldü.

GRAND KARTAL OTEL'İN TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Raporda, yangın sonrası otelin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, olay yerinde yapılan soğutma çalışmalarının ardından alanın jandarma ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN BÜYÜK FACİADAN GERİYE KALAN

78 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bu facia, Türkiye'nin kış turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da derin bir iz bıraktı. Olayla ilgili ihmaller ve sorumluların belirlenmesi amacıyla adli ve idari soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.