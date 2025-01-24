Bolu’daki yangın faciası sonrası vatandaş bu soruyu soruyor: Bina ve apartmanlar ne kadar güvenli?

Uzmanlar birçok apartman ve sitede alınan önlemlerin yetersiz olduğuna vurgu yaptı (A Haber arşiv)

Uzmanlar birçok site ve apartmanda görünürde önlem alınmış gibi dursa da aslında alarm ve yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığını, gerekli bakım ve tadilatların da gözardı edildiğini belirtti. Yapılan ihmaller de şöyle sıralandı:

ACİL ÇIKIŞ DEPO, KAPILAR KİLİTLİ

-Apartman ve toplu konutlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan ilki sığınak ve acil kaçış merdivenlerinin adeta bir depo olarak kullanılması. Buralara maalesef yedek araç lastiklerinden tutun da, boş su damacanalarına, eski kanepelere, bozuk çamaşır/bulaşık makinelerine kadar birçok kullanılmayan ürün konuluyor. Bu eşyalar kesinlikle kaldırılmalı, tahliye için uygun alan sağlanmalı.

-Sığınaklarda başlayacak bir yangının fark edilmesi en iyi ihtimal ile yarım, en kötü ihtimal ile bir saatten fazla olacaktır. Bu alanda algılama ve söndürme sistemi mutlaka çalışır durumda olmalı. Öte yandan binaların acil kaçış kapıları çocukların çıkması endişesi ile genelde kilitleniyor. Bu da büyük bir hata.