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Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:41 Güncelleme: 22.01.2025 13:42
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Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasından kurtulan Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağında yaşadıklarını anlattı.  Ailesini kaybeden Boduroğlu, “Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım.” dedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kaya Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın faciasından yaralanan ve tüm ailesini kaybeden Mete Tunç Boduroğlu yaşadıkları dehşeti anlattı.

Boduroğlu, "Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım." diyerek yürekleri yaktı.

HASTA YATAĞINDA OTEL FACİASINI ANLATTI!

Yaralı Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağından anlattıkları şöyle:

Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlarda vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım Trabzana tutunuyordu yandan. Cam silen kadın gibi tutunuyordu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CAMLARDA HAYAT ARAYIŞI

Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgar nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ODA AĞLAYAN BİR BEBEK BULDUM

Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EVLATLARI ELİNDEN KAYDI GİTTİ

Ona dayan bekle dedim Kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım.

Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk
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Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk
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