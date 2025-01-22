Hasta yatağında otel faciasını anlattı: Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk

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ODA AĞLAYAN BİR BEBEK BULDUM

Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi.