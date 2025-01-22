Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, telefon görüşmesinde iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.

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