Başkan Erdoğan'dan Özel'in "kırmızı kart" çıkışına sert sözler: Poker masasında kartlarla oynayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Adana'yı ve Adanalı kardeşlerimi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Allah'ına kurban Adana. Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdediyorum. Sizlerin şahsında Adana'nın dört bir yanında yaşayan kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları, her biri devlet olarak yüreğimizi dağlayan Avşar ağıtları, Adana'nın nasıl bir gönül iklimine, nasıl bir ruh derinliğine sahip olduğunun senetleridir, şahitleridir. Onun için biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, pamuktan, portakaldan, özellikle de sıcaktan ibaret görmüyoruz. Adana şehitler yurdudur. Adana civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın ırmakları Göksu, Seyhan, Ceyhan, kökeni Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönül coğrafyamızı sulayan ırmaklardır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değil, Balkan Dağları'dır, Kırım'dır, Ahıska'dır.

"HEDEFİMİZ SEÇİMDE EN AZ YÜZDE 51 OY ALMAK"

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz. Aşklan çalışan yorulmaz.

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu.

Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle. İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

Anamuhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler. Sayın Özel'e soruyorum; Y sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun, Beşiktaş Belediyesi'ni mi? Esad uçakla kaçarken, bir an önce Esad'la görüşülmeli diyen sen değil misin? Bizi suçlayacağına, mahkemeyi suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Ülkü Tamer ne diyor; hem dersini bilmiyor, hem şişman herkesten... Siz bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin kırmızı kartlarla puzzle yapın, onlarla oyalanın.