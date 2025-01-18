Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP’ye kırmızı kart göndermesi: 20 yıl futbolculuk hayatım var hiç kırmızı kart görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi öncesinde dışarıda bekleyen halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Adana'nın saygıdeğer güzel insanları, hanım kardeşlerim, sevgili gençler, bugün gerçekleştireceğimiz olağan kongremizin Adana'mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. 18 derece olduğunu söylediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allahınıza kurban. Şu anda karşımda yüreğim mi var Adana'mı var... Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bri şekilde hazırlanacağız inşallah şöyle bri trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük bri gayret bekliyorum. Gençler ve beyler sizlerden de...

CHP'YE KIRMIZI KART GÖNDERMESİ

Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor?, poker mi oynuyor?, ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kart gösterdiği bellidir. Ama bunlar herhalde orta hakemliği falan bugüne kadar yapamadılar olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların ellerine birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz. Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler ve hangi kart nerede nasıl gösterilir 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi ama bunlar kırmızı karttan kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.