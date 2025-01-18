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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e savaş ilanı yanıtı: CHP’deki soygun düzeni ile mücadele et

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e savaş ilanı yanıtı: CHP’deki soygun düzeni ile mücadele et

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 15:09
Adana’da AK Parti’nin 8. Olağan İl Kongresi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in “savaş ilanı” sözlerine sert cevap verdi. Başkan Erdoğan, “Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta oyun mu oynuyorlar belli değil. Çocukların oyuncağı oldular. Bizi suçlayacağına CHP’deki soygun düzeni ile mücadele et. Siz gidin poker masasında kartlarla oynayın.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e savaş ilanı yanıtı: CHP’deki soygun düzeni ile mücadele et
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