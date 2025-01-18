Başkan Erdoğan: Özgür Özel olanları bilmiyorsan görevi bırak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihale yolsuzluğu soruşturmalarına ilişkin yaptığı, “Turpların büyüğü heybede.” açıklamasının ardından “Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz.” diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi. Başkan Erdoğan, “Yargıyı suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Özel’e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Özgür Özel olanları bilmiyorsan görevi bırak.” diye konuştu.

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