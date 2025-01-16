Başkan Erdoğan'dan ateşkes mesajı: Gazze zalime boyun eğmedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ateşkese ilişkin ' Gazze teslim olmamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına yayılan sevinç ve gurur bu kahramanlığın eseridir. Bizleri insani yardımları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bekliyor. Gazze'de yaraların sarılması için çok çalışmamış gerekiyor. Suriye öyle Gazze öyle.' dedi. Başkan Erdoğan devamında ise İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, 'İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. ' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....
21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a iade-i ziyarette bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yıl dönümüydü. Münasebetlerimizi 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.
"TİCARETİMİZDE 100 MİLYON DOLAR RAKAMINI GEÇTİK"
Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimiz ahti zeminini güçlendirecektir. Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat altyapı ulaştırma savunma sanayi madencilik turizm ve tarım diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler geliştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaretimizde 100 milyon dolar rakamını geçtik. bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugün bunu artırıcı konular üzerinde durduk. Orhun Müzesi'ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Buy defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.
"GAZZE BOYUN EĞMEDİ"
Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi bölgesel ve küresel konuları da ele aldık. BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti savunma sanayi ürünlerimizi incelediler. Yarın da İstanbul'da Baykar'ı ziyaret edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Van'ı da ziyaret etmek suretiyle 2022 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı hükümdarının yazlık sarayı kazı alanında incelemelerde bulunacaklar. İsrail ve Filistin arasında varılan mutabakat anlaşmasına da değinmek istiyorum. Mutabakatın tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. 50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim alınamamıştır. Gazze sokaklarına taşınan sevinç bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. İnsanı yıkımı ve ihtiyaçları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bizi bekliyor.
"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh: Savunma alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz"
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 11 anlaşmaya imza atıldı.
11 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Basın toplantısı öncesi iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek; radyo televizyon, rekabet politikası, ulaştırma, sağlık, eğitim, gençlik ve spor, madencilik, çevre, ormancılık alanında anlaşmalara imza atıldı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanı Borkhuu Delgersaıkhan imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarındaki anlaşmayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaıkhan Togtmol imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında eğitim alanında işbirliği anlaşmasını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Moğolistan Eğitim Bakanı Naranbayar Purevsuren imza altına aldı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında madencilik alanında niyet mektubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Moğolistan Orhun Vadisi Milli Parkı arasında Kardeş Park Uygulamasına ilişkin mutabakat zaptına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Odontuya Saldan imza attı.
Bakan Kurum ile Saldan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında ormancılık alanındaki işbirliği mutabakat zaptı ile çevre alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanlığı ile Moğolistan Anti-Tekel Kurumu arasında rekabet politikası alanında işbirliği protokolüne Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ile Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren imza attı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü Gankhuyag Gerel imzaladı.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı.
Ukhnaa'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Ukhnaa'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
"MERHABA ASKER" DİYEREK SELAMLADI
Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Ukhnaa birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Başkan Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Başkan Erdoğan, Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
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