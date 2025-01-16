Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda, 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin, 92 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 paket sarma kağıdı, 35 adet fişek, 200 dolar ve 24 bin 939 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen nakit paranın suçtan elde edildiği değerlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.