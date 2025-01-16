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Başkan Erdoğan'dan ateşkes mesajı! "Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz "

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 00:51 Güncelleme: 16.01.2025 01:26
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Başkan Erdoğan’dan ateşkes mesajı! Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosya medya hesabından açıklama yaptı. Gazze'nin kahraman halkına selam gönderen Başkan Erdoğan, ateşkes görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, 'Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ!

ABD, Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"KALICI BARIŞA KAPI ARALAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. Hamas ile İsrail arasından anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz." dedi

(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)

"GAZZE'NİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ "
Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

(Foto: AA)(Foto: AA)

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.
Hamas'ın telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Hayye'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamasında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında hiçbir hedefine ulaşamadığını belirten Hayye, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana pek çok hedefe ulaşmaya çalıştığını; bunların bir kısmını açıkladığını, bir kısmını da gizlediğini ifade eden Hayye, İsrail'in, direnişi sona erdirmeyi, Hamas'ı ortadan kaldırmayı, esirleri askeri güçle geri almayı ve bölgenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.

İsrail'in gizli hedefinin Filistin davasını tasfiye etmek, Gazze Şeridi'ni yok etmek, halkından intikam almak ve onları yerlerinden etmek, halkın özgürlük iradesini ortadan kaldırmak, umudun tüm anlamlarını yok etmek ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini sona erdirmek olduğunu dile getiren Hayye, ancak İsrail'in, Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığıyla karşı karşıya kaldığını ve dolayısıyla gizli veya ilan edilmiş hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz." diye konuştu.

Hayye, Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.

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