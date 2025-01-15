Başkan Erdoğan'dan çözüm süreci ve genel af iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan, AK Partili vekillerle buluşma toplantılarına yeniden başladı. Dün 50 vekille kahvaltı programında bir araya gelen Erdoğan, DEM Parti ve İmralı ile başlayan sürecin yeni bir çözüm süreci olmadığına vurgu yaptı. Konuşmasında 'Sadece terörsüz Türkiye hedefi var' ifadesinin altını çizen Erdoğan, 'Genel af olacak' iddialarının da gerçek olmadığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun nabzını tutmak, gelişmelere ilişkin görüş ve önerileri almak için vekillerle buluşma toplantılarına yeniden başladı. 23 Şubat'ta yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Kongresi öncesi milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan, bu kapsamda AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve onun sorumlu olduğu grupta yer alan 50 milletvekiliyle kahvaltılı programda buluştu.
2,5 SAATLİK PROGRAM
AK Parti Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleşen program 2,5 saaat sürdü. Toplantıda milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu. Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasında DEM Parti'nin ziyaretleriyle başlayan sürece de değindiği ve milletvekillerinden açıklama yaparken kullandıkları ifadelere dikkat etmelerini istedi.
"AÇILIM VE ÇÖZÜM SÜRECİ YOK"
Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın konuşmasında "Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece Terörsüz Türkiye hedefi var. Kimse bunun dışında ifade çıkaracak bir şey söylemesin." uyarısında bulunduğu öğrenildi.
"AF YOK"
Başkan Erdoğan'ın genel af iddialarına da değindiği ve "Genel af konusunu hiç konuşmayın, böyle bir şey yok." dedi. Erdoğan, önümüzdeki süreçte partisinin diğer milletvekilleriyle de Meclis Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde bir araya gelecek.