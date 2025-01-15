Başkan Erdoğan’dan çözüm süreci ve genel af iddialarına yanıt

Başkan Erdoğan toplantıda ʺAçılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok.ʺ ifadelerini kullandı. (AA)

"AÇILIM VE ÇÖZÜM SÜRECİ YOK"

Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın konuşmasında "Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece Terörsüz Türkiye hedefi var. Kimse bunun dışında ifade çıkaracak bir şey söylemesin." uyarısında bulunduğu öğrenildi.