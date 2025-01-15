Siber vatana koruma kalkanı: Güvenlik altyapısı yeni bir lige taşınıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (AA)

Kanun teklifinin Komisyondaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da oylanacağını belirten İleri, geniş kapsamlı toplantılar sonucu bu çalışmanın ortaya çıktığını anlattı.

Siber Güvenlik Başkanlığının amacının, Türkiye'de siber alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, kritik altyapılar ile gerçek ve tüzel kişilerin siber güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli tedbirleri almak, stratejileri, politikaları geliştirmek ve düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu dile getiren İleri, "Bu kanun teklifiyle bu alanda kullanılacak ürünlerin standardizasyon sürecinin yönetilmesi, sertifikasyon ve testlerinin yapılması, siber olaylara müdahale ekiplerinin hayata geçirilmesi ve yönetilmesi, tedbirlerin alınması için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve gerektiği yerde denetimlerin yapılması noktasında bu yapının görevleri tanımlanmış oluyor." dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığının oldukça etkin bir yapısı olacağını vurgulayan İleri, Türkiye'nin 2024 itibarıyla Birleşmiş Milletlere bağlı olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin yayınladığı global siber güvenlik endeksinde rol model ülke olarak belirlendiğini hatırlattı.

Farklı ülkelerin de benzeri çatı mevzuatlara sahip olduğunu aktaran İleri, "Türkiye'nin de böyle bir çatı mevzuatı hayata geçirmesi aslında bu konudaki iddiasının bir tezahürdür." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacağını kaydeden İleri, "Bu Kurul, Başkanlığın çalışmaları sürecinde strateji, yol haritası belirleme veya alınacak herhangi bir tedbir veya denetim noktasında çeşitli istisnaları belirleme hakkına haiz bir kurul olacak. Tabiri caizse yönlendirici bir yapı olarak Başkanlığın görevlerini en etkin şekilde hayata geçirmesi noktasında görev ifa edecek." ifadelerini kullandı.