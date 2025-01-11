Başkan Erdoğan: Dışlayıcı tavrı elimizin tersi ile ittik

Başkan Erdoğan, "Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma ve küsme olmaz. Biz milletiyle kader birlikteliği yapan bir partiyiz. Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir. Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir." dedi.

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