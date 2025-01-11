Başkan Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı kabul etti.

Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Gürpınar, Başkan Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablo hediye etti.