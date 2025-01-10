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Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 07:01
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Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını vurgularken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası DEM heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü. DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.

ADIM ADIM 'TERÖRSÜZ' TÜRKİYE'YE!

Elebaşı bu ziyarette "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

DEM heyeti AK Parti heyetini ziyaret etti (AHABER ARŞİV)DEM heyeti AK Parti heyetini ziyaret etti (AHABER ARŞİV)

DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya geldi. Bu kapsamda heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti. AK Parti heyeti görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi. Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de Terörsüz Türkiye süreci oldu.

DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret (AHABER ARŞİV)DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

DEM heyeti (AHABER ARŞİV)DEM heyeti (AHABER ARŞİV)

Sürecin şöyle işlemesi planlanıyor:

*DEM Parti heyeti önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edecek. Siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.

*Devlet işin uzamasını istemiyor. Bu nedenle ikinci ya da üçüncü ziyarette İmralı'nın, terör örgütünün Kandil, Avrupa ve Suriye uzantılarına örgütü lağvettiğini belirtip silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Çağrının bu ay sonuna kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Teröristbaşı Öcalan (AA)Teröristbaşı Öcalan (AA)

*Teröristbaşı, bu çağrıya terör örgütünün uyup silah bırakacağından emin görünüyor, "Gücüm var" mesajı veriyor.

*Çağrının yapılması öncesi ve sonrasında pazarlık anlamına gelecek bir gelişme yaşanmayacak. Hükümet sürecin pazarlığa dönüşmemesi konusunda kararlı.

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