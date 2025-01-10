Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.

Elebaşı bu ziyarette "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.