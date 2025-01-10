Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını vurgularken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası DEM heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü. DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.
Elebaşı bu ziyarette "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.
DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya geldi. Bu kapsamda heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti. AK Parti heyeti görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi. Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de Terörsüz Türkiye süreci oldu.
Sabah'ın haberine göre DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Sürecin şöyle işlemesi planlanıyor:
*DEM Parti heyeti önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edecek. Siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.
*Devlet işin uzamasını istemiyor. Bu nedenle ikinci ya da üçüncü ziyarette İmralı'nın, terör örgütünün Kandil, Avrupa ve Suriye uzantılarına örgütü lağvettiğini belirtip silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Çağrının bu ay sonuna kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.
*Teröristbaşı, bu çağrıya terör örgütünün uyup silah bırakacağından emin görünüyor, "Gücüm var" mesajı veriyor.
*Çağrının yapılması öncesi ve sonrasında pazarlık anlamına gelecek bir gelişme yaşanmayacak. Hükümet sürecin pazarlığa dönüşmemesi konusunda kararlı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı
- AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?
- Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Kira öder gibi 1-3 milyon TL kredi
- Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
- İbn-i Sina'nın unutulan migren tedavisi! Tek başına ağrınızı bıçak gibi kesecek
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama
- Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor
- Trabzon'da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...
- İstanbul'da kar tarihi değişti: Bir anda 10 derece birden düşecek! 9 Ocak Meteoroloji Hava Durumu Raporu
- Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...
- Aile yılı ne demek, ne anlama geliyor? 2025 Aile Yılı müjdeleri neler, açıklandı mı?