09 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber'de

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 08:52 Güncelleme: 09.01.2025 09:17
ABONE OL
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi bugün 16.30'da gerçekleşecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Cumhur zirvesinde ele alınacak konuları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecekBaşkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

GÖRÜŞME SAAT 16.30'DA!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli, saat 16.30'da bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ 16.30'DA

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

Ankara'nın beklediği bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bu hafta bu görüşmenin olması bekleniyordu. Bunun aslında iki sebebi var; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak doğum günü. Her yılın başında iki lider bir araya geliyor.

Ancak elbette ki gündemdeki konular oldukça önemli. "Terörsüz Türkiye"de bunlardan bir tanesini oluşturuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı heyeti ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu hafta da AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in başkanlığında bir heyet ile İmralı heyeti bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan görüşmelerin ardından kurmaylarından bilgiler aldı.

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecekBaşkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardında nasıl bir süreç yürütülebilir bunlara bakılacak. Görüşmede süreç ve yol haritasının kapsamlı şekilde ele alınacağını söylemek mümkün.

Bir yandan da elbette ki "umut hakkı" konusu var. Bu mümkün mü, nasıl olabilir? Elbette bunlara da bakılacak. Bunun da gündeme gelmesini bizler bekliyoruz.

Diğer taraftan masada Suriye konusu da olacak. Türkiye önemli bir sürecin içerisinde yer alıyor. Tam da burada Ahmed eş-Şara'nın yönetiminde Suriye'de geçici bir hükümet kurulacak. Tüm bunlar alt alta konulduğu takdirde bu noktada alınacak tedbirler oldukça önemli. Suriye'de yeniden inşa süreci, Suriyeli mültecilerin dönüşü, nasıl bir Orta Doğu Türkiye'yi bekliyor konuları görüşmede ele alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber’de Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber’de Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek! Cumhur zirvesinin şifreleri A Haber’de

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör