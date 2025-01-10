Çanakkale’de 15’i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler 15'i çocuk, 36 kaçak göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.