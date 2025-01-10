10 Ocak 2025, Cuma
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Çanakkale'de 15'i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 06:33
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Çanakkale’de 15’i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı

ÇAnakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler 15'i çocuk, 36 kaçak göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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