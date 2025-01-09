Erdoğan- Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Kritik operasyon planları masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya geldi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme, sıcak gündem maddelerini ele aldı. İki lider, saat 16.30'da başlayan görüşmede yaklaşık 40 dakika boyunca önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye ilişkin dikkat çekici kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında paylaşan Gazeteci Bülent Erandaç, iki liderin Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgesel operasyonlar hakkında tarihi kararlar aldığını ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİ"

Erandaç, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde terörle mücadelenin yeni bir aşamaya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki lider, Türkiye'nin güvenliği için yeni bir 'terörsüz Türkiye hamlesi' başlattı. Bu bağlamda DEM Partisi'nin terörist başı Öcalan ile yaptığı görüşmeler ve şubat ayı başında açıklanması muhtemel silah bırakma kararı masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki kritik bölgelerde yapılacak operasyonlar detaylıca değerlendirildi."

SÜLEYMAN ŞAH VE TEŞRİN BARAJI OPERASYONLARI

Erandaç, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) iş birliğiyle yapılacak yeni operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"SMO şu anda Teşrin Barajı çevresinde konuşlanmış durumda ve operasyon için emir bekliyor. Bu harekata karşılık PKK/YPG unsurları bölgede köylüleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Ancak Türkiye, büyük bir hassasiyetle bu operasyonu gerçekleştirecek. Operasyonun ardından Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge tamamen kurtarılmış olacak."

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YENİ YILDIRIM HAREKATININ BAŞLANGICI

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurgulayan Erandaç, Süleyman Şah operasyonunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti:

"PKK/YPG unsurları Suriye'nin kuzeyinde köklerinden kazınacak. Hakan Fidan da bu konuda, 'Eğer Suriye rejimi operasyon yapmazsa, Türkiye yapacaktır' diyerek TSK'nın bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu operasyon, Rakka'dan Kamışlı'ya kadar uzanan bölgede çözülmeyi hızlandıracak."

ERDOĞAN'IN DİYARBAKIR VE ŞIRNAK PROGRAMI

Cumartesi günü Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan'ın, Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşlik mesajını güçlendirecek önemli bir açıklama yapması beklendiği açıklayan Erandaç, bu ziyaretin terörle mücadelede yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtti. Erandaç, "Silah bırakmaya yönelik açıklamalar sahada etkisini gösterecek. Terörist başı Öcalan dahi bu sürecin sonuçlarını görecek ve yeni bir plan açıklanacak," dedi.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgesel güvenlik stratejileri konusunda yeni adımların atılması bekleniyor. Bu görüşme, Türkiye'nin güvenlik politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.