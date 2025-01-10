Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar…



Son dakika… Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sevgili Aydınlı kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demokrasi kahramanı Menderes'in Aydın'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Efeler diyarının gönlü aydın insanlarını bir kez daha yürekten selamlıyorum.

Kardeşliğimiz, dayanışmamız inşallah daim olsun. 163 km'lik uzunluğu ile Aydın Denizli otoyolunun açılışını yaptık. 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 gelişli ana yol, 2 gidiş 2 gelişli bağlantı yolu ile bu yatırım tüm Ege'ye önemli katkılar sunacak. 1,5-2 saatlik yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.

Bu önemli yatırımın Aydın ve Denizli başta olmak üzere Ege bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aydın il kongremizin de hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Aydın'dan mandacı çıkmaz. Ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar.

Bu topraklarda asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Ezanlarımız semaya yükseliyorsa şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Bu vatanın bu bayrağın bize şehitlerimizin emaneti olduğunun farkındayız. Şehitlerimizin emanetlerine sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan, ülkemizin itibarını yükseltmek için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye ile şehitlerimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bölücü örgütün teröründen ülkemizi kurtaracağız. Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlar ile terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece terör örgütlerinin efendileri sayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Terör kuşağını 4 yerden kırıp attık.

"YA SİLAH BIRAKACAK YA TASFİYE OLACAKLAR"

Başkan Erdoğan: Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik.



Ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan'dan Aydın'da gençlere seslendi

KONGRE ÖNCESİ GENÇLERE SESLENDİ

Başkan Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen gençlere seslendi.

Başkan Erdoğan, "Coşkunuzu görünce selamlaşalım istedim. Sizler umudun, icraatın geleceğin adısınız." dedi.

OLİMPİYAT MADALYASI BEKLİYORUZ

Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası beklediğini ifade ederek devletin destek vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan, daha sonra çocuklara hediyeler verdi.