Sağlıkta yeni dönem! TBMM’den geçerek yasalaştı: İşte sağlık hizmetleri alanında yapılan değişiklikler...

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2- Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlandı ve bazı sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.

Bu çerçevede akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası olan aile hekimleri tarafından sunulmasına imkân tanındı.