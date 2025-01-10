Sağlıkta yeni dönem! TBMM'den geçerek yasalaştı: İşte sağlık hizmetleri alanında yapılan değişiklikler...
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. İşte sağlık alanında yapılan değişiklikler...
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
İşte bu kanun ile sağlık alanında yapılan değişiklikler...
1- Yapılan düzenleme ile ülkemizde bulunan yabancılara belli bir ücret karşılığında aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunulması sağlandı.
İkamet izni bulunan yabancılara aile hekimliğine kaydolma imkânı getirildi, ikamet izni bulunmayanların ise turistin sağlığı kapsamında hizmet almalarının önü açıldı.
2- Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlandı ve bazı sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.
Bu çerçevede akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası olan aile hekimleri tarafından sunulmasına imkân tanındı.
3- Aile hekimliğinde düzenlenen özel amaçlı raporların ücretli hâle getirilmesi ile sağlık hizmeti sunumunda eşit dağılımın sağlanması hedeflendi.
Teşhis ve tedavinin bir parçası olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz istirahat raporu hizmeti ise bu düzenleme kapsamı dışında tutuldu.
4- Yapılan düzenleme ile bilim insanlarımızın klinik araştırmaları daha ekonomik şekilde yapmasının önü açıldı. Klinik araştırmaların daha erişilebilir olması ile vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere daha erken ulaşması amaçlandı. Yine klinik araştırmaların maliyetinin azaltılmasıyla ülkemizin uluslararası arenada klinik araştırmalar için cazibe merkezine dönüşmesi hedeflendi.