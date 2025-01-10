Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.



Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi.



İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

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