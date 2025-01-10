10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 15:38
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi.

İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör