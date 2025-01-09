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Gündem Suriye'nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 18:36 Güncelleme: 09.01.2025 18:54
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Gündem Suriye’nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gündem Suriye’nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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Gündem Suriye’nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Gündem Suriye’nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Gündem Suriye’nin yeniden imarı! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
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